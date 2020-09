Henny Huisman keert terug op tv

Henny Huisman en programmamaker Marijn Frank. Ⓒ Diederick Bulstra

Voormalig RTL-icoon Henny Huisman keert terug op televisie bij de VPRO. De 69-jarige oud-Soundmixshow-presentator is vanaf 29 oktober te zien in Een programma over de jaren negentig, maakte de omroep donderdag bekend.