Shows Kraantje Pappie voor onbepaalde tijd uitgesteld

„Helaas mocht het niet zo zijn. Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, hebben ook wij ons aan de maatregelen opgelegd door de overheid te houden. En terecht”, schrijft Kraantje op Instagram.

„We hebben twee shows kunnen spelen, en die hebben mij laten zien dat we echt iets gaafs in handen hebben. Het ’Een Kraantje Pappie Show’-concept zal niet verloren gaan. Maar omdat het zulke onzekere tijden zijn, wij niet kunnen beloven wanneer we weer kunnen spelen, of er dan genoeg avonden beschikbaar zijn om alle kaarthouders een plek te bieden etc., moet ik voor nu de knoop doorhakken om de shows te annuleren.”