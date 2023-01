Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Ik vertrek 2023 – aflevering 3 Ik vertrek-stel schrijft geschiedenis: dit is té makkelijk

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Ⓒ AvroTros

Na een dag vol regen keken we uit naar het leedvermaak dat Ik vertrek heet. Het was al niet zo warm, komen we hiermee ook nog eens van een koude kermis thuis. Dat deze deelnemers door de ballotage zijn gekomen snappen we, maar het is toch dubbel dat er vaak duimpjes omhoog gingen.