Hilaria Baldwin zegt sorry na ophef over ’nepaccent’

„Ik heb de afgelopen maand geluisterd, gereflecteerd en aan mezelf gevraagd hoe ik kan leren en groeien”, schrijft Hilaria. „Mijn ouders hebben mijn broer en mij opgevoed met twee culturen, Amerikaans en Spaans, en ik voel me echt bij beide horen. De manier waarop ik over mezelf heb gesproken en over mijn connectie met twee culturen had beter uitgelegd kunnen worden. Ik had duidelijker moeten zijn en dat spijt me.”

Hilaria kwam eind vorig jaar flink onder vuur te liggen nadat ze een video deelde waarin ze zonder accent sprak, terwijl ze normaal gesproken met een Spaans accent spreekt. Ze werd er daarom van beschuldigd dat ze heeft gelogen over haar accent. Eerder noemde Hilaria de ophef over haar accent onwerkelijk en onterecht.