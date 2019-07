Sophie Turner neemt het op voor voetbalster

Veel kijkers vonden haar gebaar respectloos, maar Morgan liet weten dat het een verwijzing was naar de berichten van Turner op sociale media. Die sluit haar video’s vaak af met een slok thee en de uitspraak ’And that’s the tea’, waarmee ze niet het drankje bedoelt, maar de laatste roddels.

De Game Of Thrones-actrice reageerde vrijdag in een video in haar Instagram Stories. Daarin stond ze eerst stil bij de uitschakeling van haar thuisland afgelopen dinsdag. „Helaas hebben de Britse vrouwen verloren en dat vind ik natuurlijk jammer maar ik ben ontzettend trots op dat team”, aldus de 23-jarige. „En ik vind het een eer dat we hebben verloren van zo’n geweldig team, de Amerikaanse vrouwen.”

Vervolgens richtte ze zich tot Morgan. „Al die haters die dit respectloos noemen, ik vind het een eer dat je aan me dacht. Ik ben zo f*cking trots op je, gefeliciteerd met de overwinning.” Waarna ze haar standaard afsluiting gebruikte: „And that’s the f*cking tea.”