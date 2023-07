Oekraïense filmmaker Oleg Sentsov gewond geraakt in frontlinie

Sentsov vertelde dat zijn eenheid tijdens een missie werd beschoten. Drie mensen raakten gewond. „Voornamelijk breuken”, aldus de 47-jarige regisseur, die eraan toevoegt dat het goed gaat met iedereen.

De granaatscherven die in zijn gezicht kwamen, zijn verwijderd. „De kleine dingen in mijn hand en voet zullen altijd bij me blijven.”

De regisseur, bekend van films als Rhino, Nomery en Gaamer, doet op sociale media geregeld verslag van zijn ervaringen in de frontlinie van de oorlog. In 2014 werd hij opgepakt door de Russische politie nadat hij kritiek had geuit op de annexatie van de Krim. In 2015 werd hij tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij aanslagen op de Krim zou hebben gepland. In september 2019 kwam hij plotseling vrij.