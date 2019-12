Kanye en Jay-Z schudden handen op verjaardag Diddy

De lijst met onenigheden tussen de twee artiesten is enorm. Zo maakte Kanye een nummer met de titel Kill Jay Z, zou er tussen de twee een financieel dispuut bestaan over Jay Z's streamingdienst Tidal en zouden Jay en zijn vrouw Beyoncé walgen van Kanye's steun aan president Donald Trump. Van dat alles was zaterdagavond echter niets te merken: de rappers schudden elkaar breedlachend de hand.

Bijna net zo lang als de lijst onenigheden was het rijtje beroemdheden op het feest. Onder meer Mary J Blige, Usher en Lil' Kim verzorgden optredens, terwijl onder anderen Jay-Z en Beyoncé, Kanye West en zijn vrouw Kim Kardashian, Kloe Kardashian, Kylie Jenner, Dr. Dre, Pharrell Williams en Post Malone acte de présence gaven.

Diddy was al op 4 november jarig, maar het feestje vond dit weekeinde pas plaats. Locatie voor het festijn was diens luxueuze optrek - geschatte waarde: bijna 36 miljoen euro - nabij Los Angeles.