Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Love or leave 2023 – aflevering 9 Temptation island: ’Die meid is psycho! ’

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Miriam (l.) ziet het beeld van Noortje die in het water wordt gegooid door Lester. Ⓒ RTL

Dat Lester bij het tweede kampvuur voor de mannen in Temptation island: love or leave de beelden ziet van zijn vriendin Miriam zal niemand verbazen. Hij ziet haar liever niet zo, maar in de montagekamer hebben ze net een huzarenstukje afgeleverd door al haar niet zo ’finest hours’ achter elkaar te plakken. We zien een vriendin die rechtstreeks uit de hel komt. Wat is daar nou aantrekkelijk aan?