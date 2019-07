Ali B dit jaar geroast bij Comedy Central

Volgens Ali heeft hij meteen ja gezegd en noemt hij het „echt iets dat je maar één keer in je leven meemaakt.” Door wie hij onder handen wordt genomen is nog niet bekendgemaakt. Andere jaren kregen Gordon, Giel Beelen en Johnny de Mol het verbaal te verduren.

Volgens Comedy Central is Ali een uitstekende kandidaat. „Iedereen kent Ali, hij wordt gerespecteerd in zijn vak, maar is niet bij iedereen even geliefd en dat is het perfecte profiel voor een Comedy Central Roastee. Daarnaast omarmt hij zelfspot en heeft hij vorig jaar op de loper bij The Roast of Johnny de Mol nog geroepen dat je alles over hem mag zeggen mocht hij geroast worden. Hij mag zijn borst nat gaan maken.”

Het programma is 17 december op de buis.