Maarten van Rossem: ’De laatste keer dat ik zong was in 1962’

Presentator Philip Freriks vroeg het vaderlandse lachebekje in de uitzending van donderdag hoeveel geld het zou kosten om hem een keer karaoke te laten zingen. Van Rossem noemde het bedrag van 10.000 euro. Fans begonnen vrijdagochtend een crowdfunding. „Ik dacht dat ik een belachelijk bedrag noemde”, blikt de historicus terug op zijn actie. „Ik had natuurlijk een miljoen moeten zeggen. Maar dat bedenk je te laat.”

Hij vindt het „hoogst ongelukkig” dat kijkers hem proberen zijn belofte te laten nakomen. „Ik kan mij werkelijk waar niet voorstellen dat er ook maar één mens bestaat die daar maar 5 cent aan bij wil dragen”, stelt Van Rossem. „Ik kan niet zingen. De laatste keer dat ik het deed, was in 1962, toen we tijdens de groentijd werden gedwongen vaderlandslievende, fascistoïde liederen voor te dragen.”

Beatles, niet Stones

Het jurylid heeft nog geen idee welk nummer hij gaat zingen. „Het zal zeker iets simpels zijn, denk aan Boer er ligt een kip in het water”, suggereert hij. „Ik hou sowieso alleen maar van popmuziek uit mijn eigen jeugd. Niet de Stones, dat zijn aanstellers. Maar de Beatles kan ik wel waarderen. Alles wat tegenwoordig wordt gemaakt is abominabel slecht.”

Van Rossem gaat in elk geval geen zangles nemen om beter voor de dag te komen, mocht het streefbedrag worden gehaald. „Ik ben te oud om nog iets te leren.” Aan fans die willen bijdragen aan de crowdfunding heeft hij één advies: „Geef het geld aan de Vogelbescherming of Natuurmonumenten. Die kunnen het geld heel goed gebruiken.”