Miljardair Kylie Jenner altijd ’opgescheept’ met de rekening

Volgens Kylie grappen haar zussen geregeld over haar gigantische bankrekening en het betalen van luxe familievakanties. „Wanneer we in een groepsapp praten over een nieuw tripje dat we willen maken, dan zeggen ze altijd: Kylie, jij betaalt toch”, zei de realityster, die vooral met haar cosmetica-onderneming vele dollars binnen harkte, in de talkshow van Ellen DeGeneres. „Ze maken gewoon grapjes, gewoon zoals zussen onderling zijn. Ze zijn vooral hartstikke trots op me.”

Wel weet Kylie zeker dat de Kardashians niet echt verwachten dat zij altijd met haar creditcard moet wapperen. Moeder Kris Jenner, die ook te gast was in de talkshow, grapt dat zij daar toch anders over denkt. „Ze betaalt alleen maar voor mij.”