Temptation-Tim: ’Ik heb met honderden vrouwen het bed gedeeld’

„Ik heb al 500 à 700 vrouwen in bed gehad”, vertelt Tim Wauters in Goedele On Top. Met deze uitspraak lijkt de - tot nu toe nog hondstrouwe - deelnemer van Temptation Island een heel ander persoon, dan de Tim die wekelijks huilend te zien is omdat hij zijn vriendin Deborah mist en niet kan wachten voordat ze aan hun ’huisje, tuintje, kindje’ kunnen beginnen. Eerder werd er al in het RTL5-programma gerept dat hij voorheen de playboy van het Belgische Aalst was.

De Belgen twijfelden aan de waarheid van Tim’s bewering en een twitteraar rekent uit of het theoretisch mogelijk zou zijn. Na een fictief rekensommetje komt deze persoon tot de conclusie dat als hij op zijn zestiende ontmaagd is en 1,22 vrouwen per week mee naar huis heeft genomen, dit best mogelijk zou kunnen zijn.

Overdrijven

Vrijdagochtend gaf Tim op de radio bij MNM dat 500 à 700 bedpartners een tikkeltje overdreven is. „Die televisiecrew had gezegd dat ik maar wat moest overdrijven. Maar in het echt zullen het waarschijnlijk een honderdtal geweest zijn”, aldus de 30-jarige ex-player.