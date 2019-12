Dirigent Mariss Jansons (76) overleden

Liefst elf jaar stond Jansons, die als dirigent in de voetsporen van zijn vader trad, voor het Koninklijk Concertgebouworkest. Eerder gaf hij leiding aan orkesten in Leningrad, Kopenhagen, Oslo en Pittsburgh, terwijl hij ook als gastdirigent fungeerde bij prestigieuze gezelschappen in Boston, Chicago, Berlijn en Wenen.

Gezondheid

De Let kende echter ook al sinds midden jaren 90 hartproblemen. Zijn gezondheid was de belangrijkste reden voor zijn vertrek uit Amsterdam. Als eerbetoon aan zijn werk in de hoofdstad werd daarbij een portret van Janons onthuld in het Concertgebouw.

De dirigent overleed zaterdagavond thuis in Sint-Petersburg. Hij laat behalve tweede vrouw Irina dochter Ilona na, een pianiste.