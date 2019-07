Vakantie begint voor kroonprins Haakon

Eerder had het koninklijke gezin al een week vakantie gevierd op de Spaanse eilanden Ibiza en Formentera. Maar nu zijn ze terug in Noorwegen en was het tijd voor het maken van zomerfoto’s met de pers op Dvergsøya. Daar viert het koninklijke gezin net als in voorgaande jaren de zomervakantie in Vogts Villa, van de gemeente Kristiansand.

Het vakantieverblijf op het eiland biedt voor de Noorse royals een beschutte omgeving. Op Dvergsøya gaat het viertal volgens Noorse media genieten van zwemmen, zonnebaden, spelen en lezen. Mette-Marit, die erg geïnteresseerd is in literatuur, brengt altijd veel boeken mee op reis. En ook Haakon en de kinderen zijn verslingerd geraakt aan lezen.

Binnenkort is Haakon jarig. Hij viert zaterdag 20 juli zijn 46e verjaardag op het eiland. Traditiegetrouw wordt de jarige ’s ochtends vroeg gewekt met zelfgemaakte taart, cadeaus en gezang.