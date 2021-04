Zo ziet de stem van Big Brother eruit

De Vlaamse stem is die van de 43-jarige (stem)acteur Jeroen Medaer. „Het was een uitdaging om de juiste stem te vinden”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. „Er ging een hele casting aan vooraf. Het moest niet enkel een stem zijn die zowel door een Vlaams als Nederlands publiek gewaardeerd zou worden. Ze wilden er een echt personage van maken.”

In het begin werd dat personage volgens Medaer vergeleken met een ’vriendelijke psychopaat’. „Maar dat is er toch wat uitgegaan”, vertelt hij. „Big Brother bepaalt de regels, maar hij doet dat met respect voor het huis en de bewoners. De hele productie leefde mee met de kandidaten. Als Julie bijvoorbeeld haar kinderen miste, of Jill ziek werd. Natuurlijk deed dat iets met me. Maar als Big Brother mocht ik dat niet tonen. Die heeft geen emoties.”

Toen Medaer uiteindelijk de vraag kreeg om Big Brother te spelen, moest hij er even over nadenken. „Maar het blijft natuurlijk een iconische rol. Ze hadden me ook verzekerd dat ze er een mooi programma van wilden maken. Met leuke bewoners en weinig manipulatie van buitenaf. En daar zijn ze in geslaagd.”