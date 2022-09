Britney Spears en Elton John lanceren dinsdag videoclip Hold Me Closer

In het fragment zijn alleen dansers te zien en komen Britney Spears en Elton John zelf niet voorbij. Of de artiesten in de videoclip zitten, is niet duidelijk.

Hold Me Closer kwam op 26 augustus uit. Het lied, dat een nieuwe versie is van Johns hit Tiny Dancer (1972), namen de twee op afstand samen op. Het is de eerste nieuwe muziek van Spears in zes jaar tijd.