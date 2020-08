Froukje de Both: ’Eigen Huis & Tuin echt een cadeau’

Voor Froukje voelt Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven een klein beetje als thuiskomen. Ze presenteerde het originele programma vijf jaar geleden en keert nu terug op het oude nest op RTL4, al is dat wel wat veranderd. „Het is natuurlijk een titel die iedereen goed kent maar dan in een andere vorm”, zegt ze. „De inhoud is voor een groot gedeelte hetzelfde maar we zijn veel diverser en doen veel meer verschillende dingen.”

Behalve de bekende klusjes in en om het huis is er bijvoorbeeld ook aandacht voor schoonmaken, huisdierverzorging en beautyitems. „Het is heel uiteenlopend maar wel met een samenhangende factor”, zegt Froukje. „Door corona zijn mensen zich veel meer bewust gaan worden over hoe fijn het is om thuis te zijn, lekker klusjes te doen en bezig te zijn. Dit programma biedt inspiratie voor alles wat daarmee te maken heeft.”

’In tijden van corona’

Hoewel Froukje al heel wat jaren meegaat in de tv-wereld is Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven pas haar eerste dagelijkse programma. „Het past ontzettend bij me, het is hartstikke leuk en sowieso is het in tijden van corona geweldig dat je een dagelijks programma krijgt. Echt een cadeau.”

De nieuwe Eigen Huis & Tuin wordt opgenomen vanuit een boerderij in De Bilt en is in tegenstelling tot de concurrentie (Tijd voor MAX op NPO 1 en de 5 Uur Show op SBS6) niet live. „We zitten niet op de actualiteit. Daarmee onderscheiden we ons van de andere programma’s”, vindt Froukje, die niet wil spreken van een ’namiddagoorlog’. Zij en de rest van het programmateam willen de focus op zichzelf houden en ook niet te veel naar de kijkcijfers kijken.

„Het zou naïef zijn om er helemaal niet mee bezig te zijn maar in eerste instantie ligt daar niet de focus op. Dan ga je allemaal in een soort van spanning zitten die niet gezond is voor het programma”, zegt Froukje. „Hopelijk krijgen we alle tijd om het neer te zetten.”