Waylon kiest eigen nummer na Voice-debacle

Waylon speelde vrijdag zijn eerste van vijf nummers die hij schreef voor het Songfestival. Komende week brengt de andere vier liedjes ten gehore bij het tv-programma. Aan het eind van de week maakt hij dan bekend met welk nummer hij naar Portugal afreist.

„In eerste instantie was het de bedoeling om hier (bij DWDD) de keuze te laten vallen, zodat de mensen er over mee konden denken”, vertelde Waylon. „Maar toen hadden we het debacle bij The Voice en het stemmen van het publiek. Ik dacht: laat ik dat maar voorkomen.” Hiermee doelde Waylon op het wegsturen van zangeres Kimberley in The Voice of Holland. Ze werd gezien als favoriet, maar kreeg in de halve finale te weinig stemmen en ging verrassend genoeg niet door naar de finale.

„Diezelfde avond heb ik, misschien in allerijl en toch pissig, besloten om het nummer zelf te kiezen”, meldt de 37-jarige zanger. Tijdens de uitzending speelde Waylon zijn eerste mogelijke Songfestival-nummer, genaamd Back Together.