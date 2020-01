Kelis verdiende dankzij The Neptunes niets aan eerste platen

„Er werd me verteld dat we alles door drieën zouden delen, maar dat hebben we niet gedaan”, zegt de 40-jarige Kelis in The Guardian. De zangeres zegt zelfs dat de producenten, hun management en advocaten haar hebben voorgelogen bij het tekenen van contracten voor de platen Kaleidoscope (1999) en Wanderland (2001). Jarenlang had ze niets in de gaten omdat haar tournees geld in het laatje brachten. „Het feit dat ik niet arm was, was voldoende.”

Toch is Kelis niet boos. „Om eerlijk te zijn denk ik dat het anders was geweest als ik mijn geloof niet had gehad.” Toen de zangeres na twee platen ook besloot met andere producenten in zee te gaan, bekoelde de relatie nog meer. Pas een paar jaar geleden zag ze Pharrell weer toen ze in de zaal zat tijdens een evenement waar hij optrad. „Hij deed dat ding waar hij bekend om staat, dat hij zo’n knikje geeft vanaf het podium. Dus dan lijkt het alsof er wederzijds respect is, terwijl dat in realiteit anders is. Ik ga niet terug schreeuwen: je hebt al mijn rechten gestolen. Dus je knikt terug en iedereen denkt dat het allemaal goed zit.”

De zangeres viert dit jaar het jubileum van haar debuutalbum Kaleidoscope met een tournee. Op 7 maart staat ze ook in Paradiso in Amsterdam.