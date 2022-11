Sylvester Stallone: ’Bruce Willis maakt moeilijke tijd door’

Willis (67) stopte in maart met acteren na de diagnose. Stallone, bevriend met Willis en coacteur in de films The Expendables and The Expendables 2, zegt dat Willis sindsdien geïsoleerd leeft. „Het is zo verdrietig”, aldus Stallone.

Toen de familie van Bruce Willis naar buiten bracht dat hij een niet aangeboren hersenbeschadiging heeft, deelde Stallone een montage met beelden van hen samen. „We gaan ver terug en bidden voor jou en je geweldige familie”, schreef Stallone bij de montage.