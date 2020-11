Wilfred Genee praat niet graag over zijn ’belachelijke salaris’

„Ik vind het in een tijd als deze best lastig om erover te praten”, vertelt Genee bij BNR. „Deze zomer is er een enorme discussie geweest over ons tv-programma. Te pas en te onpas werden onze salarissen genoemd en daar werd ik echt heel ongemakkelijk van. Dat mannen en plein public over hun salarissen aan het discussiëren zijn”, vertelt de presentator van Veronica Inside.

In Inside, het achter de schermen-boek over voetbalsatirehow Voetbal Inside, staat te lezen dat voormalig werkgever RTL hem maximaal 390.000 euro hebben willen betalen, terwijl Genee graag 450.000 wilde. Bij Talpa kon Genee 700.000 verdienen, een bedrag waar hij blij mee is. „Zeker in coronatijden moeten je gewoon dankbaar zijn dat je dat verdient. Het is ook een belachelijk salaris, dat geef ik eerlijk toe, maar als dat voor je betaald wordt, is het wel heel mooi dat je dat kunt ontvangen.”

Hij verdedigt zich met de woorden: „Ik heb het niet bedacht, hè, voor de duidelijkheid? Dat salaris heb ik niet bedacht.”