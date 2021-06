’Prins Harry aangekomen in Londen voor herdenking’

Harry is alleen gekomen. Meghan Markle is in de VS gebleven met hun twee kinderen, Archie en Lili. Hun dochter werd drie weken geleden geboren.

Op 1 juli zou prinses Diana zestig jaar zijn geworden, maar op 31 augustus 1997 kwam ze om het leven door een auto-ongeluk in Parijs. Ter ere van wat een bijzondere mijlpaal had moeten zijn, wordt op 1 juli aanstaande in de tuin van Kensington Palace, waar William en Catherine wonen, een standbeeld van de moeder van William en Harry onthuld. Naar verluidt zullen beide prinsen een aparte speech geven als eerbetoon aan hun moeder.

Hoe het weerzien tussen de broers en Harry’s verdere familie zal verlopen, blijft spannend, nu er voorafgaand aan Harry’s bezoek weer het nodige is gebeurd. Zo heeft Harry sinds zijn laatste bezoek aan Engeland voor de begrafenis van prins Philip in verschillende interviews verwijten gemaakt aan zijn vader prins Charles en was er gedoe rond de naam van hun dochtertje Lilibet. Prins Charles is dan ook niet bij de onthulling aanwezig, maar zal in Schotland verblijven.