Bloedbad in de bovenklasse

Het bloedbad van de openingsscène wordt aangericht door een vrouw, zoveel is duidelijk in deze thriller. Maar wanneer we zes maanden terug in de tijd springen, blijken er twee mogelijke moordenaars te zijn. Hoofdpersoon Lizzie, dochter van het rijke gezin, wordt constant kleingehouden door haar vader en oom. Bridget, de nieuwe huishoudster, wordt ’s nachts misbruikt door de man des huizes.

Wraakgevoelens

In een kille sfeer van hard wit licht, volgestopt met dreigende cello’s en violen, trekken deze twee vrouwen voorzichtig naar elkaar toe. Dat heeft niet alleen te maken met hun wraakgevoelens in een giftige mannenwereld. Want ze blijken intussen ook gevoelens voor elkaar te hebben. Hoewel niemand dat mag weten of merken.

Vooral Kristen Stewart speelt daarbij sterk, als angstige huishoudster die eigenlijk meer met haar leven wil. Lizzie is zo onder de oppervlakte ook een drama over vrouwenonderdrukking en liefde in onmogelijke tijden. Een thriller met een dikke tragische rand, waarin ook hoofdrolspeelster Chloë Sevigny veel empathie weet te kweken.

✭✭✭✭