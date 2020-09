Taylor Swift na zeven jaar terug bij Country Awards

Het is alweer zeven jaar geleden dat Swift voor het laatst te zien was bij de uitreiking van de ACM Awards. Ze won daar tweemaal de prijs in de categorie Entertainer of the Year.

Voor de eerste keer in de 55-jarige geschiedenis van de ACM Awards vindt de ceremonie plaats in Nashville. Artiesten treden niet alleen op in de Grand Ole Opry, maar zullen ook op de podia staan van legendarische locaties als het Ryman Auditorium en het Bluebird Cafe.