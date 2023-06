Premium Het beste van De Telegraaf

Eerste deelnemer aan nieuw seizoen ’Beter laat dan nooit’ Henny Huisman maakt tv-comeback!

Door Frank Waals Kopieer naar clipboard

Termen als ’kijkcijferkanon’ en ’blijf er voor thuisman’ waren jarenlang van toepassing op Henny Huisman. Zaterdag is het precies 40 jaar geleden dat hij debuteerde als presentator en dat viert hij met een comeback op televisie. In het nieuwe seizoen van Beter laat dan nooit reist hij de wereld over met drie bekende vrienden: „Ik heb bij de makers wel een speciaal verzoek neergelegd...”