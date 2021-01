Onbegrijpelijk dat Ali B hiervoor draait

Ⓒ RTL

Wat fijn dat het zangtalent in Nederland nooit uitgeput raakt. Dat zorgt ervoor dat The voice of Holland al wekenlang de moeite waard blijft. En ook fijn dat het een show is waar eigenlijk niemand voor lul wordt gezet. Alle deelnemers kunnen op zijn minst toon houden. Dat is bij de eerste rondes van andere talentenshows wel eens anders geweest.