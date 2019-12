Willem wint 3voor12 Award 2019 met zijn album Man in nood

Man in nood is een openhartig album over de donkere periode in Willems leven na het uiteenvallen van The Opposites in 2014. „Het winnende album is één lang narratief, waarbij elk nummer weer een andere kant van het verhaal laat zien. Willem praat soms heel direct over zichzelf, maar soms ook heel erg poëtisch”, luidt het juryrapport.

Vorig jaar ging de 3voor12 Award naar Ray Fuego met zijn album Zwart.