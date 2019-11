Christian Bale als de Britse autocoureur Ken Miles in ’Le Mans ’66’.

Christian Bale is naast een gepassioneerd acteur ook de vleesgeworden jojo wat gewicht betreft. Geen wonder, want die twee dingen hangen bij hem nauw samen. Al was zijn fysieke transformatie voor zijn nieuwe film Le Mans ’66 minder extreem dan eerder. „Mijn lijf kan dit niet meer aan”, vertelt de 45-jarige Oscarwinnaar in Parijs.