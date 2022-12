Creatief directeur Jildou van der Bijl gaat weg bij LINDA.

Van der Bijl begon in 2006 bij Mood for Magazines (de uitgever van LINDA.) als hoofdredacteur van La Vie en Rose en een aantal specials van LINDA. Samen met Linda de Mol was zij vanaf 2008 twaalf jaar lang hoofdredacteur van LINDA.magazine.

In 2019 stapten Jildou van der Bijl en Linda de Mol voor een jaar over naar Net5 en werd Karin Swerink benoemd tot algemeen hoofdredacteur van LINDA. Van der Bijl was sindsdien creatief directeur van LINDA.