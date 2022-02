Dochter Ernst Daniël Smid in verwachting van eerste kindje

Ze schrijft bij een foto waarop haar babybuik goed zichtbaar is: „Ik voel me bijzonder trots jullie te vertellen dat ik deze zomer voor het eerst mama zal worden ❤️🌞.”

Onlangs was Coosje nog te zien in het programma Better than ever. Hierin vertelde ze over haar verdriet en de zware periode na het overlijden van haar moeder. „Ik heb lang ontkend dat het eigenlijk helemaal niet goed met mij ging. Ik ben lang niet aan rouwen toegekomen. Rouwen is ook loslaten. Ik vind het heel moeilijk, omdat ik zoveel van mijn moeder hield, om haar los te laten”, aldus Coosje.