Het is moeilijk om hier geen metafoor in te zien van het feit dat het Almeerse theatergezelschap dreigt te moeten wijken voor woningbouw. Of dat ook van meet af aan de intentie is geweest van scriptschrijver Chris Mitchell is echter de vraag, want er er liggen in het tragikomische Robot (8+) meer toekomstgevaren op de loer.

Zorgrobot

Het oudere echtpaar Betty (Marianne Seine) en Aad (Marinus Vroom) houdt zo goed en zo kwaad als het gaat dapper stand in de moderne tijd. Geld verdienen met de verkoop van benzine gaat niet meer, want de pompen zijn allemaal vervangen door laadpalen. En omdat Betty in een rolstoel zit, komen zij in het vizier van de nog verder vercommercialiseerde zorgautoriteiten. Slechts door de aanschaf van een dure zorgrobot kunnen zij gedwongen opname in een instelling voorkomen. Per toeval krijgt het stel er een in de schoot geworpen, maar Shiny (overigens uitermate indrukwekkend gespeeld door Gerold Guthman, die door het egale masker en de mechanische bewegingen heen toch emotie weet over te brengen) is een nogal eigenzinnig exemplaar, zo blijkt.

Een vertegenwoordigster van Human Care wil Betty gedwongen laten opnemen. Ⓒ Foto Anna van Kooij

Juist de prachtige locatie aan de Muiderzandplaats, waar Vis à Vis sinds 2013 ’permanent’ resideert, biedt het creatieve team de mogelijkheid om ieder jaar weer groots uit te pakken. Vorig jaar nog met een enorm waterbassin, dit jaar is er flink op los geknutseld met robots in vele soorten en maten (van een soort uitgerekte Wall-E die als landmeter dient tot een zelfstandig rondzwervend veegwagentje met schoonmaakdrift).

Balans

Soms dreigt het verhaal bij Vis à Vis nog wel eens onder te sneeuwen in de technische hoogstandjes, maar dit keer is er een mooie balans gevonden tussen spektakel, fysiek spel, inhoud, humor en vooral ook ontroering. Met op het eind een even verlossend als spectaculair ’Up’-moment waar we hier verder niet al te veel over zullen weggeven. Al zal dit voor de fervente Vis à Vis bezoeker ook weer geen al te grote verrassing zijn. En hopelijk toont het gezelschap zich in die ongewisse toekomst net zo veerkrachtig als Aad, Betty en Shiny.