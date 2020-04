Virginia Roberts test negatief op het coronavirus

„Ik heb alleen een longontsteking, erg blij”, schrijft Roberts woensdag op haar Twitteraccount.

Dinsdag schreef de Amerikaanse op sociale media in het ziekenhuis te liggen met griepverschijnselen. Daar werd zij getest op het coronavirus, maar was nog in afwachting van de uitslag. „Ik ben zo bang”, tweette ze „Ademhalingsproblemen, koorts en hoesten.”

Roberts beweert dat ze als 17-jarige door de inmiddels overleden Jeffrey Epstein werd gebruikt als seksslaaf en ook werd gedwongen om seks te hebben met prins Andrew. De hertog van York gaf in zijn veelbesproken interview met BBC Newsnight aan dat hij haar nooit had ontmoet.