Man rijdt op appartementencomplex Taylor Swift in

Volgens TMZ reed de man rond vijf uur 's ochtends tegen de rijrichting in de straat van Swift in, zette de auto vervolgens in z'n achteruit en raakte een brandkraan en de gevel van het gebouw. Hij zou aan agenten hebben verteld dat hij niet zou weggaan totdat hij de zangeres had gesproken. Het is niet duidelijk of zij thuis was op dat moment. De man is afgevoerd en ondergaat een psychische evaluatie.

Swift heeft vaker te maken gehad met indringers. Afgelopen zomer werd er ook iemand bij haar huis in New York gearresteerd en ook bij haar villa in Beverly Hills hebben verschillende verwarde 'fans' geprobeerd binnen te komen. In 2019 werd er een man opgepakt bij haar vakantiehuis in Rhode Island die verklaarde dat hij daar was om met de zangeres te trouwen.