Glee-actrice Naya Rivera herdacht op eerste sterfdag

Heather Morris, die de rol speelde van Brittany Pierce en in de serie een relatie had met Rivera’s personage Santana Lopez, plaatste meerdere foto’s om haar goede vriendin te eren. „Het is niet makkelijker geworden om een tekst te schrijven. Jij bent de mooiste ster die er is, Naya Rivera. Ik ben zo blij dat God ons samen heeft gebracht als beste vriendinnen, collega’s en alles wat daar tussenin zit. Jij leeft voort door jouw aardigheid en liefheid, je blijft mijn ’sassy queen’. Ik zal altijd van je blijven houden.”

Ook andere collega’s als Chris Colfer, Matthew Morrison en Jenna Ushkowitz postten foto’s van de onfortuinlijk overleden actrice.

Naya’s moeder en zus verschenen in het programma Good Morning America, waar ze ondermeer spraken over de laatste momenten die ze met haar deelden. Zo had moeder Yolanda nog een gesprek met haar dochter toen ze op de boot zat met Josey en waarschuwde ze haar, tevergeefs, voor de sterke stroming op het water die die dag voorspeld werd.