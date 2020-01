American Horror Story verlengd tot en met dertiende seizoen

Het tiende seizoen is waarschijnlijk al dit jaar te bekijken. Murphy maakte al eerder bekend dat de heksen uit het derde seizoen waarschijnlijk nog een keer gaan verschijnen, nadat ze al waren teruggekeerd in het achtste seizoen Apocalypse.

Wie er allemaal een rol gaan krijgen in de komende vier seizoenen, is nog onbekend. In het negende seizoen waren American Horror Story-veteranen zoals Billie Lourde, Emma Roberts en Cody Fern te zien. Sarah Paulson, die in elk seizoen een rol had, deed aan het laatste seizoen niet mee, maar de hoop is dat ze aan de volgende seizoenen weer deelneemt. In Nederland wordt de serie uitgezonden op FOX.