Donny Roelvink viert vanavond gewoon verjaardag!

Eigenlijk ging zijn omgeving, onder wie vader Dries, ervanuit dat de geplande party in een trendy uitgaansgelegenheid vanavond moest worden afgezegd, maar daar dacht de ’patiënt’ zelf toch net even anders over. Hij zei tegen zijn vader: „Er zit een sneetje in m’n lies van vier centimeter, daarvoor ga je geen feest afzeggen. Ik ga nu naar de kapper, het moet juist nu gewoon doorgaan.”

Donny heeft dan ook wat te vieren. De tumor van al vier centimeter is verwijderd en uit de scan blijkt dat de kanker niet is uitgezaaid. Nader onderzoek en een kweek om de exacte vorm van de ziekte vast te stellen zal uitwijzen of een verdere behandeling noodzakelijk is. Maar daar zal vanavond niemand aan willen denken wanneer Donny’s nieuwe levensjaar wordt gevierd in aanwezigheid van hun moeder Luciënne en broer Dave, die de afgelopen 48 spannende uren geen moment van zijn zijde week.