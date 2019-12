ZIEN: halfnaakte André maakt ’zijn’ Bridget helemaal gek

André deelde maandagochtend weer een kiekje van zijn ontblote bovenlijf op Instagram. „We gaan voor die Mens Health broer”, schreef hij bij de foto die hij in de sportschool maakte. Bridget was er als de kippen bij en reageerde als eerste op het portret van haar geliefde. „Maak me gek!”, reageerde de presentatrice, gevolgd door een hartje.

.

Ⓒ Instagram

Vorige week genoten de tortelduifjes van een uitje naar dé stad van de liefde, Parijs.

Bridget heeft inmiddels de zegen van moeder Rachel Hazes gekregen. „We hebben de grootste gein met elkaar”, zei de weduwe van André Hazes vorige week. „Ze is echt leuk, ik ben echt blij met haar.”