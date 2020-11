Frank & Rogier: SCHEIDING INGEZET!

Er is een einde gekomen aan het huwelijk van interieurspecialisten Rogier Smit (l.) en Frank Jansen. Ⓒ Michel Schnater

De kogel is door de kerk! Het huwelijk van Frank en Rogier, die bijna drie jaar geleden met hun tv-programma Paleis voor een Prikkie kijkcijferkanonnen werden, eindigt in een scheiding... Frank Jansen, de oudste van de twee extravagante interieurspecialisten, zit bij zijn advocaat om de officiële scheidingsprocedure in werking te stellen. Zijn huwelijk met de veel jongere Rogier Smit bleek niet bestand tegen de roem die de twee met hun tv-succes ten deel viel.