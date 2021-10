Cabaretprijzen voor Sara Kroos en Alex Klaasen

Aangezien de VSCD Cabaretprijzen vorig jaar door de coronacrisis niet werden uitgereikt, kwamen er nu voorstellingen in aanmerking die zowel in seizoen 2019/2020 als in 2020-2021 in première gingen.

Sara Kroos won de Poelifinario in de categorie entertainment voor haar programma Verte, dat overigens vanaf januari weer te zien is in het theater. Volgens de jury zet de cabaretiere met deze voorstelling een grote stap in haar carrière. ’Het is een voorstelling die waarschijnlijk nog meer mensen aanspreekt dan voorheen. Ze koppelt de kritische stemmen in haar hoofd aan een mooi pleidooi voor kwetsbaarheid en doorbreekt het taboe op mentale stoornissen. Onder de oppervlakte sluimeren dus serieuze thema’s. Toch houdt Kroos het dit keer vooral licht. Het spervuur van grappen over haar ongemakkelijke burgerbestaan treft vrijwel altijd doel, terwijl ze ontroert met liedjes over opgroeien. Dit is een verrukkelijke theateravond met zeer smakelijke ingrediënten’, zo luidt het juryrapport.

Samenspel

Alex Klaasen (midden) heeft met Showponies het genre revue een hele nieuwe impuls gegeven. Dat is nu beloond met een Poelifinario. Ⓒ Foto Bram Willems

Alex Klaasen was eerder al in de race voor een Poelifario in de categorie entertainment met zijn eerste Showponies revue, maar de prijs ging destijds naar Jochem Myjer. Nu mocht hij de prijs voor Showponies 2 alsnog in ontvangst nemen, maar dan wel in de categorie engagement. De jury: ’Het daverende succes van Showponies schreeuwde om een vervolg. Daarin geeft Klaasen zich meer dan ooit bloot en stelt hij gevoelige vragen over zijn identiteit en maatschappelijke positie. Hoe accepteer je jezelf als de wereld het daar zo moeilijk mee heeft? Showponies 2 gebruikt die thematiek als fundament waarop Klaasen en zijn collega’s opnieuw een prachtig feest bouwen, hoe serieus de boodschap ook is. De choreografieën van Daan Wijnands zijn subliem, de liedteksten van onder meer Jurrian van Dongen zeer ontroerend en het samenspel om je vingers bij af te likken.’

Elke Vierveijzer ontving de Poelifinario in de categorie kleinkunst voor haar programma Lucht al eerder, omdat zij de enige genomineerde was in dat genre. Volgens de jury zingt zij geen liederen, maar knalt ze ze rechtstreeks je hart in. ’Lucht is een schitterend pleidooi voor het delen van verdriet. Dat schept ruimte in je hoofd, kweekt empathie en zorgt uiteindelijk voor geluk. Vierveijzer legt overdonderend veel beleving in wat ze zingt en zegt. Ze heeft daarbij een scherp oog voor de maskers die we allemaal angstvallig vasthouden. Op de sterkste momenten neemt ze dat masker zelfs even over, zodat we naakt achterblijven. De fraaie, gevarieerde arrangementen en de invoelende muzikale begeleiding van Michiel Wetzer maken Lucht helemaal af.’

Neerlands Hoop

Nina de la Parra mag zich met de Neerlands Hoop op zak ’de meest veelbelovende theatermaker met het grootste toekomstperspectief’ noemen. De jury ziet in haar een fenomenale fysieke performer, die haar innerlijke onrust bijna twee uur lang elke seconde voelbaar maakt. ’Ze neemt ons met het programma Gods wegen in overdonderend tempo mee van Nederland naar Suriname en van politieke statements naar verhalen over avontuurtjes in smoezelige hotels. Het levert een wervelwind van een voorstelling op, waarin de cabaretière even snel wisselt tussen talen als tussen emoties. Zo zingt, speelt en danst De la Parra zich een weg naar haar vloeibare identiteit. Daarbij werd ze aanvankelijk in balans gehouden door een muzikaal trio en afgelopen seizoen door het fluwelen saxofoonspel van Sanne Landvreugd.’

Oeuvreprijs

Eerder werd ook al bekend gemaakt dat Waardenberg en de Jong, die momenteel in het Rotterdamse Luxor Theater hun voorstelling weer spelen en daardoor ook niet bij de uitreiking in Den Haag konden zijn, zouden worden beloond met de VSCD Oeuvreprijs vanwege hun grote bijdrage aan het Nederlandse theaterlandschap. Het VSCD-bestuur: ’Vanaf de jaren tachtig hebben ze het cabaret niet alleen opgeschud, maar blijvend veranderd. Het duo drijft elkaar tot grote hoogtes en extreme uitersten met fysieke acts die het stof uit menig zaal verjoeg. Ze trekken zich weinig aan van het publiek, dat soms onderdeel wordt gemaakt van de gekte, maar net zo vaak alleen ademloos toeschouwer is van hun onnavolgbare absurditeiten. Of ze nu op grote hoogte een balk schilderen of elkaar met skippyballen bewerken, bij Waardenberg en De Jong hou je altijd je adem in. Schaamte of gêne spelen geen enkele rol in hun universum, dat Rotterdamse straathumor koppelt aan fantastische en niet zelden poëtische toneelbeelden. Dat huwelijk tussen wat wel hoge en lage cultuur wordt genoemd, geeft het werk van deze vrienden een bijzonder karakter.’