’Open Monumentendag als vanouds druk’

Het was de 35ste keer dat de Open Monumentendag werd gehouden. Vorig jaar vond het populaire uitje door de coronacrisis vooral digitaal plaats. In de jaren voor de pandemie kwamen er doorgaans ruim 1 miljoen belangstellenden op het voor jong en oud opengestelde erfgoed af, waarmee dit een van de grootste culturele evenementen in ons land is.

Duizenden vrijwilligers

Volgens Harald de Boer, directeur van Nederland Monumentenland, zijn we duidelijk op de weg terug: „Nu er weer meer kan, zien we direct dat weer meer monumenten hun deuren openen, duizenden vrijwilligers en monument-eigenaren zich als altijd met veel enthousiasme inzetten en het publiek met even groot plezier zich laat verrassen door het aanbod.”

Dit jaar bood Open Monumentendag een mix van vrije inloop en reserveren. Veel monumenten en activiteiten zoals concerten of rondleidingen waren vooraf al volgeboekt. Volgens Alexander Geertsema, de voorzitter van Open Monumentendag Leiden, werkte dit online reserveren prima. „Wachtrijen of gedrang in kleine ruimtes kon zo worden voorkomen. Wat ons betreft werkte de mix van inloop en reserveren goed in dit bijzondere jaar.”

Rotterdam trok meeste belangstellenden

De meeste bezoekers kwamen naar Rotterdam (25.000). Maar ook in Breda, Den Haag, Leiden en Utrecht was het druk. Die steden telden ieder minstens 20.000 bezoekers. In Amsterdam, waar vooral monumenten in de buitengebieden waren opengesteld, zoals het voormalig raadhuis in Ransdorp uit 1652 en Huize Frankendael in de Watergraafsmeer, namen 10.000 nieuwsgierigen een kijkje. Een aantal dat ook in Delft, het Westland en in Weert werd geteld.

In Utrecht en omgeving was er veel animo voor het nieuwe UNESCO werelderfgoed: de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Er konden maar liefst negen forten van de Nieuwe Hollandse Waterline worden bezocht. In Rotterdam kwam veel publiek af op de fiets- en wandelroutes die je langs monumenten en plekken voerden die een relatie hebben met het koloniale verleden.

Binnenhof in Den Haag

In Den Haag pakten veel mensen de allerlaatste kans om de Eerste Kamer te bezoeken, die de komende jaren is gesloten in verband met de grootschalige renovatie van het Binnenhof. Zeer populair en compleet volgeboekt was het Teylershuis in Haarlem, het voormalige woonhuis van Pieter Teyler van der Hulst. Dit pand opent pas in december officieel de deuren, maar was nu al voor een klein publiek te bezichtigen.

De volgende Open Monumentendag vindt plaats in het weekend van 10 en 11 september 2022. Dat heeft als thema: duurzaamheid.