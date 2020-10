Marie Verhulst moest huilen om ’stelende’ vader Gert

Marie Verhulst: „Ik beschouw Samson als een echte hond.” Ⓒ Foto Studio 100

Met honden praten is voor Marie Verhulst (25) heel normaal. Ze groeide op met het tv- en theaterfiguur Samson, die haar vader Gert dertig jaar aan zijn zijde had. Nu beleeft zij in Samson & Marie zelf avonturen met de sprekende viervoeter, vanaf maandag te zien op de Nederlandse tv.