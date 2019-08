Karen Damen neemt afscheid van rode haar

Op Instagram showt ze het eindresultaat. „1990 vs 2019”, schrijft ze bij twee foto’s die verraden dat ze vroeger ook blond was. Haar fans zijn lovend over haar nieuwe look. „Hoe mooi is dat”, schrijft iemand. „Je wordt steeds mooier”, aldus een andere fan.

Karen Damen zat samen met Josje Huisman en Kristel Verbeke in K3. Karen was de zangeres met rood haar, Josje de blonde en Kristel de bruine.