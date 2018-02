Wijnaldum verrast Yes-R in Liverpool

Yes-R, zelf een halve Egyptenaar, is groot fan van Liverpool-topscorer Mohamed Salah. Na afloop van het door de thuisploeg met 4-1 gewonnen duel volgde een ontmoeting tussen de twee. „Het is altijd een droom geweest om hem te ontmoeten”, aldus Yes-R over de sterspeler van het nationale team van Egypte.

Egypte staat komende zomer op het WK. De Noord-Afrikanen zijn ingedeeld in Groep A en treffen gastland Rusland, Saudie-Arabië en Uruguay.