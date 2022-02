Marc-Marie Huijbregts weet hoe inbrekers huis binnenkwamen

De cabaretier denkt dat iemand de code van het kluisje heeft ’verkocht of afgegeven’. „Ze kwamen ook helemaal relaxed met een sigaret in de mond binnen, want ze dachten dat er niemand was.”

Marc-Marie deelde zondag dat er bij hem was ingebroken en dat hij zocht naar een slotenmaker. Inmiddels is het slot vervangen, maar daar moesten Huijbregts en zijn man wel een dag op wachten. „Dus ik heb bijna niet geslapen. Ik heb een heel zwaar matras voor de voordeur gepleurd.”

Eerder vertelde Marc-Marie dat hij de dieven op heterdaad betrapt had, dat hij niet gewond was geraakt en dat er niets is meegenomen