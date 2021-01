Finse metalartiest (41) overleden

In 2020 richtte hij de band Bodom After Midnight op. "Met een zwaar hart en groot verdriet moeten we jullie vertellen dat Alexi Laiho is overleden", schrijven zijn bandleden Daniel, Mitja en Waltteri. "We zijn helemaal kapot en heel verdrietig door het plotselinge verlies van onze dierbare vriend en bandlid."

Children of Bodom was van 1993 tot 2019 bij elkaar. Het is niet bekend waardoor Laiho is overleden. Hij laat zijn vrouw Kelli Wright-Laiho achter