Simone Weimans uit Wie is de Mol

„Ik baal heel erg”, zei de afgevallen Simone tegen presentator Art Rooijakkers. Ze dacht dat ze de test die moest beslissen over een finaleplek goed had gemaakt.

Volgende week zaterdag strijden Ruben, Jan en Olcay om de zege van het programma van AVROTROS. Een week later is de live-uitzending. Dan wordt onthuld wie de mol is.