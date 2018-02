De Mol heeft zijn laatste slachtoffer gemaakt

De afgelopen week heb ik mij verdiept in de zogenaamde ’geheime hints’ die de makers van Wie is de Mol? in het programma stoppen. De duidelijkste hint was een hint naar Simone Weimans die elke aflevering bij de groepsfoto op de plek van de afvaller van de aflevering daarvoor stond. Mijn eerste taak deze aflevering was om deze theorie te checken. Zou Simone op de groepsfoto helemaal links staan – de plek waar Stine vorige week stond – dan kunnen we haast met zekerheid stellen dat Simone de Mol móét zijn. De intro van aflevering kon me niet snel genoeg gaan. Met smart wachtte ik tot de beruchte groepsfoto eindelijk in beeld kwam...

Hoe kan dit?

Flits. Daar staat Simone. Shit. Hoe kan dit? Hoe toevallig kan het zijn dat Simone elke aflevering op de plek van de afvaller van de week ervoor stond? Is Simone wel de Mol? Teveel vragen schieten door mijn hoofd. Oh ja, ze stond dus niet helemaal links.

Ⓒ Screendump NPO

De eerste opdracht begint met een polyfonisch zangoptreden. Zeven Georgische zanggroepjes zongen allerlei liederen. Aan de kandidaten de taak om drie keer twee groepen te koppelen die hetzelfde lied zongen. Terwijl Olcay en Jan voornamelijk mee aan het zingen waren met de liedjes, waren Ruben en Simone daadwerkelijk bezig met de opdracht. In koor wisten ze duizend euro de pot binnen te halen.

Hello, it’s me

Opdracht 2. Een rivier, vier auto’s en een wel erg goedkope stortbui. Kandidaten moesten liedjes uitbeelden naar hun medekandidaten. De topper van deze opdracht was verreweg Olcay. Enorm charmant hoe zij naar haar kruis greep bij Michael Jackson. Toevallig was zij ook degene met het nummer ’Hello’ van Adele. Toepasselijke tekst ook: ’Hello, it’s me.’ It’s me... the Mole? Simone was iets minder goed in deze opdracht. Een doekje pakken bij ’Carwash’ om het raam schoon te maken en liedjes uitbeelden met vreselijk lange titels? Erg opvallend, maar toch 700 euro in de pot. Niet dankzij Simone en Ruben in ieder geval.

De laatste opdracht voor de executie. Een boot op een wildwaterrivier. Wel jammer dat ze een begeleider meekrijgen. Zonder zou het fantastische televisie opleveren (tip voor volgend jaar). Jan Versteegh blijkt behalve een goed lichaam ook fantastische ogen te hebben. Moeiteloos leest hij bordjes op die tientallen meters verder lijken te staan. Ook de kijker krijgt de bordjes te zien, dus gemold heeft hij hier niet. Wel gek is dat Jan op een gegeven moment de boot uitspringt. Nu hebben ze misschien Jans koker binnen, maar ondertussen slaan ze wel een hoop vlaggen over. De kokers gaan naar Art en in nietsverhullende badpakken kijken de kandidaten toe. Veel minbedragen, maar toch een plusbedrag in totaal. 850 euro in de pot.

Hoogtepunt

De Waalwijkse Olcay in de Car-aoke-opdracht was fantastisch. Behalve dat ze samen met Jan enorm fanatiek was om geld te verdienen, maakte zij deze toch simpele opdracht dragelijk om naar te kijken. Had ze trouwens nou haar raampje nog open staan op het moment dat de sproeiers aangingen?

Dieptepunt

Ik wil hier niet over praten. Afleveringen lang zat ik op Stine vanwege de vele zogenaamde ’hints’ die op haar zouden slaan. Na haar executie keek ik verder en stuitte ik op ontelbare ’hints’ naar Simone. Ik begin langzamerhand te denken dat de makers een nieuwe visie hebben gekregen en het aantal hints naar de Mol drastisch hebben teruggeschroefd. Of ben ik dan echt zo blind als een mol?

Opvallend

De Mol was niet lekker bezig vandaag wat betreft de opdrachten. Het geld stroomde binnen, naar mijn gevoel vooral dankzij Olcay en Jan. Bij de test zegt iedereen op Ruben in te zetten, behalve Ruben zelf die op Jan zit. Als Ruben de Mol zou zijn, dan kan ik het me voorstellen dat hij zich ondertussen enorm opgejaagd voelt. Misschien is dit de reden dat de pot zo gespekt is deze aflevering.