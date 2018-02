’Gordon alsnog voor de rechter gedaagd’

Op 9 april zal een kort geding in deze zaak dienen voor de rechtbank in Lelystad, schrijft Omroep Flevoland. De advocaat van de Almeerder, Vincent van der Velde, zegt tegen de regionale omroep dat het kort geding bedoeld is om Gordon te laten stoppen met verdere publicaties over de man, lasterlijke uitspraken te doen en om contact met hem op te nemen.

Opmerkelijk, omdat Gordon op 14 februari een kort geding wist af te wenden, door de eis van de betreffende man in te willigen om alle naamsvermeldingen en foto’s van hen samen te verwijderen van sociale media. In deze berichten schreef hij over een verbroken relatie, maar de persoon die hem heeft aangeklaagd zegt dat er nooit sprake is geweest van liefde. Advocaat van der Velde liet toen aan Privé weten geen noodzaak meer te zien voor een kort geding.

Bekijk ook: Kort geding tegen Gordon van de baan

Op Instagram zegt Gordon zich ’verraden te voelen door de liefde’. Dit schrijft hij bij een bericht waarin te lezen valt: „Dat gevoel dat je een kogel voor iemand zou opvangen, maar dat je erachter komt dat hij de trekker overhaalt.”