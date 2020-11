Gaat Matthew McConaughey binnenkort de politiek in?

„De politiek is een beetje kapot op het moment”, antwoordde Matthew op de vraag of hij ooit gouverneur van zijn thuisstaat Texas zou willen worden „Als de politiek zichzelf weer hervindt, dan zou ik het een stuk interessanter gaan vinden.”

De acteur zou lang niet de eerste ster zijn die de overstap naar de politiek maakt. Zo was Clint Eastwood een tijdlang burgemeester van de plaats Carmel-by-the-Sea en Arnold Schwarzenegger mocht zich acht jaar lang gouverneur van Californië noemen. Ook Donald Trump was een bekend televisiefiguur voordat hij president van de VS werd.

Het heeft Matthew daardoor altijd verbaasd dat mensen de winst van Trump niet aan zagen komen. „Veel mensen die ik ken die linksgeoriënteerd zijn waren in shock toen hij president werd. En ik kan me nog herinneren dat ik zoiets had van: wat zijn politieke plannen ook zijn, laten we kijken naar wat we in Amerika als succesvol zien. Wat zijn daar grote factoren in? De twee belangrijkste zijn geld en roem. Trump had dat allebei, dus ik snap niet waarom mensen zo verbaasd waren dat hij verkozen werd.”