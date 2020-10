Anouk Hoogendijk ontslagen uit ziekenhuis

„Woehoe wij zijn lekker thuis! Dat betekent: herstellen, genieten en heel veel bonbons met gestampte muisjes eten”, schrijft ze vrijdag enthousiast op Instagram bij een foto waarop de kleine omringd wordt door lekkernijen.

Hoogendijk beviel al op 18 oktober van haar zoontje, maar het duo moest nog in het ziekenhuis blijven. „Wat zat alles tegen met de bevalling, maar wat was ik dat snel vergeten toen jij in mijn armen lag. Jij bent het mooiste wat wij ooit hebben gezien”, liet ze bij de bekendmaking van haar bevalling weten. Waarom ze zo lang in het ziekenhuis moest blijven, is niet bekend.

Sonny Otto is het eerste kindje voor Hoogendijk en haar vriend Pieter Verhoeven.